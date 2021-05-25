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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
3 kişinin öldüğü kavgada kurşunlanan köpek telef oldu

3 kişinin öldüğü kavgada kurşunlanan köpek telef oldu

Yaralı köpek

Köpek Arazi Kavgası 

-Olay yerleri
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgada kurşunlanan köpek, tedavi gördüğü barınak merkezinde telef oldu Siverek ilçesine bağlı Aşağı Taşlı Kırsal Mahallesinde geçtiğimiz günlerde 2 akraba aile arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı kavgada kurşunlanan köpek, Şanlıurfa Büyükşehir Hayvan Barınak Merkezinde tedavi altına alındı. Göğsünden ve ayaklarından aldığı 4 kurşun yarasıyla ağır yaralanan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz köpeğin kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi. (MB-SD-
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