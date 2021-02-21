3 kişilik aileyi öldüren katil yakalandı

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-(çelik yelekli Mehmet Şerif Boğa)



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de geçtiğimiz Pazartesi evlerinde ölü bulunan ailenin katili polisin kapsamlı çalışması sonucunda yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.Eskişehir'de geçen hafta Deliklitaş Mahallesi Hamayolu Caddesi'nde evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerinin çalışma başlatmıştı. Konuyla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısının daha sonra 9'a yükselmişti. Apartman girişindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin olayın gerçekleştiği zamana yakın saatte binadan çıktığını belirlemiş, elinde eldiven, ağzında maske, başında şapkası olan ve bundan dolayı eşkâli net anlaşılamayan şahıs, bir poşet ile apartmandan ayrıldığı görülmüştü. Yaklaşık bir haftadır ekiplerin hummalı çalışması sonuç verdi ve cinayet zanlısı yakalandı. Cinayetin katil zanlısı İlkay Tokkal’ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olarak belirlendi. Mehmet Şerif Boğa ve beraberindeki 8 kişi adliyeye geniş güvenlik önlemleriyle çıkarıldı. Boğa’ya çelik yelek giydirilmesi dikkatlerden kaçmadı.



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