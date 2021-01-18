3 kayıp mürettebat için uçak helikopter havalandı



- Bartın'ın İnkumu açıklarında dün batan Palau bandıralı kuru yük gemisinin ardından 3 kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de katıldı.

Akşam saatlerinde etkisini azaltan fırtına ve kar yağışının ardından uçak ve helikopter geminin battığı bölgede havadan arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. (YE-



loading...