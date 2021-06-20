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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Yaralı çocuğun ambulanstan sedye ile indirilip hastaneye girişi

Figan İlk Müdahale Polis Hastane Gözyaşı 

-Çocuğun peşinden gelen annenin feryatları
-Anne ile çocuğun halasının sedyenin peşinden ağlayarak koşmaları
-Halanın polise bilgi vermesi
-Ambulans ve hastanenin dış görüntüsü
-Olayın olduğu apartman ve çocuğun düştüğü pencere ve yer
-Polislerin incelemede bulunması
-Görgü şahidi Nihat Çam ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 3 yaşındaki çocuk, oyun oynarken 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Annenin feryadı ise yürekleri dağladı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Mücahit T.D., evlerinde annesi temizlik yaptığı sırada oyun oynarken dengesini kaybederek 3. kattaki pencereden aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuğu etraftaki vatandaşlar fark ederek yardımına koştular. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, 112 ekiplerini arayarak yardım istediler. Sokaktaki feryadı duyan anne Esra D. ile çocuğun halası gözyaşına boğuldular. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mücahit T.D. tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun annesi ise hastanede feryat edip gözyaşı döktü. Polis, çocuğun düştüğü evde ve sokakta incelemelerde bulundu.Çocuğun düştüğünü gören Nihat Çam, "Ben düşerken gördüm. Yastık, kırlent zannettim. Önce omzunu vurdu, ondan sonra kafasını çarptı. İlk başta nefes alması zordu. Gelenler yan çevirip nefes ağlamasını kuvvetlendi. Ben feryat figan. En son ailesi duydular. 112'yi aradım. Onlar da geç kalmadan geldiler. Aldılar götürdüler" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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