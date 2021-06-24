3 katlı binanın en alt katındaki daireyi kiralayıp, kaçak kazıyla yeraltı şehri buldular

-Mahalle sakini Gülay Ünal ile röp.

-Kaçak kazı yapılan yerlerden dış plan görüntü

-Mühürlenen daireden görüntü

-Kazının yapıldığı binadan drone görüntüsü



( AFYON KARAHİSAR)- Definecilerin bulduğu tarihi yeraltı şehri koruma altına alındı- Kaza yapılan evin bulunduğu mahallede vatandaşların olaydan bir haber oldukları ortaya çıktı- Mahalle sakinleri baskın için gelen polisi icra için geldiklerini sandı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde define avcıları tarafından yapılan kaçak kazıda ortaya çıkarılan yeraltı şehrinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, şehrin ortaya çıkarıldığı bölgede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. İscehisar ilçesi Çukur Mahallesinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler baskın yaptıkları evde büyük bir çukur ve kazı ekipmanları olduğunu fark etti. Baskında M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş., isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 metre genişliğinde açılan çukurdan içeri giren tarihi tünel olduğu, tünelin içerisinde sütunların bulunduğu, tünel içerisinde çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objeler ele geçirildi. Kazının yapıldığı daire polis tarafından mühürlenirken giriş çıkışlara ise izin verilmiyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçerken, Müze Müdürlüğü ile arkeologlar kaçak kazı yapılan evde inceleme başlattı. Şahısların evi 2 ay önce kiraladıkları ortaya çıktı Kaçak kazı yapılan yerin 3 katlı bir binanın en alt katındaki daire olduğu ve define avcıları tarafından yaklaşık 2 ay önce kiralandığı öğrenildi. Şahısları mahallede kimsenin tanımadığı öğrenilirken, şüphelilerin kazı çalışmalarını ise dikkat çekmemek için özellikle gece yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayı icra meselesi olarak biliyorduk Mahalle sakinlerinden Gülay Ünal, olayı polis geldikten sonra olayı öğrendiklerini kaydederek, ilk polis olay yerine geldiğinde ise icra için geldiklerini düşündüklerini ancak sonrasında kazı olayını öğrendiklerini belirtti.

Öte yandan, tarihi yer altı şehrinin bulunduğu bölge İhlas Haber Ajansı



kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi. (GC-

