3 katlı binanın çatısında yangın çıktı, kısıtlama ve sosyal mesafe böyle hiçe sayıldı

-vatandaşın sosyal mesafeye uymayışı

-itfaiye ekipleri

-farklı açılardan detaylar

-balkonlardan izleyenler



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan alevler kısa sürede söndürülürken, mahalleli korona virüsü hiçe saydı. Polis ve itfaiye ekipleri sık sık uyarıda bulundu. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısındaki odunlar bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuştu. Alevler kısa sürede çatı katını sardı. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler kısa sürede olay yerine geldi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede diğer binalara da sıçramadan söndürüldü. Alevleri gören mahalleli de sokağa döküldü. Korana virüs salgını sebebiyle evlerinde kısıtlamada olması gereken vatandaşlar, sosyal mesafeyi de hiçe sayarak itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Kimi ise evinin balkonundan çalışmaları izlemeyi tercih etti. Maddi hasarın meydana geldiği yangında, vatandaşlar sık sık polis ve itfaiye ekipleri tarafından sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.



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