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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın alanından görüntü

Çatı Katı Polis Hastane Nadan Polis Ekipleri 

-Yanan binadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Detaylar

( KOCAELİ )-İzmit’te çıkan yangında korkuya kapılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı. Yangında korkudan sinir krizi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın 17.30 sıralarında İzmit 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana gelendi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binada Ramazan S.’ye ait evde ait çatı katındaki dairede yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının çatıya sıçradığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı ve evde maddi hasara neden olan yangında binada yaşayan ve fenalık geçiren 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacanın çatıyı tutuşturması sonucu çıkan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
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