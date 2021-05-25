Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu

3 katlı binada yangın paniği...İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu

Binanın önündeki eşyaların alevlere teslim olduğu anlar

İlk Müdahale Yangın Paniği Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Bina Yangını 

-Ekiplerin müdahalesi
-Olay yerinden detaylar
-Yangını görerek sokağa dökülen vatandaşlar detaylar
-Ekipler detaylar
-Yaralının ambulansa alınması detay
-Boş benzin bidonu detay

( SAKARYA )- Üç katlı bina yangınında kundaklama şüphesi: 1 kişi dumandan etkilendi- Olay yerinde boş benzin bidonu bulundu SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı bir binada yangın meydana geldi. Çıkan yangın dumanından bir kişi etkilenirken olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yanan eşyalar üzerinde benzin izleri ve boş benzin bidonu bulundu. Yangın, Sakarya’nın Karasu ilçesi 158. Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde binanın bahçesinde bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dumanı ve eşyaların alev aldığını gören bina sakinleri, kendilerini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yangın binaya da sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı Binanın zemin katı ve arka cephesi yangından etkilenirken binada ikamet eden Ayşe S. dumandan zehirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayşe S., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yanan eşyalara doğru dökülmüş benzin izleri ile boş benzin bidonu bulundu. Yangının kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran polis ekipler, konuyla ilgili soruşturma başlattı. (EA-BCT-MA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement