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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri

Doğalgaz Mahsur Kaldı Polis Karya Polis Ekipleri 

-Kadını kurtarmaları
-Bölgeden detaylar
-Röportaj

( SAKARYA ) -- Binada yaşayan vatandaş: “Yanan ev olsun, canlardan olunmasın” SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın esnasında binanın ikinci katında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 142. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Tepe’ye ait dairenin salon kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede daireyi saran yangın sebebi ile binanın üst katında bulunan bir kadın evde mahsur kaldı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erlerince müdahale edilen yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Bu esnada ikinci katın balkon kısmında mahsur kalan yaşlı bir kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının meydana geldiği dairede o esnada kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Maddi hasarın yaşandığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Yanan ev olsun Olay esnasında evde kimsenin bulunmadığını ifade eden İbrahim Tepe, “Biz soba kullanmıyoruz. Dairemiz doğalgazlı. Ama soba bacasının olduğu yerde kor ateş bulunmuş. Salonun olduğu kısımda, baca deliğinde. İtfaiyenin verdiği rapor bu. Tam kesin rapor çıktıktan sonra belirlenir. Üç kişi ikamet ediyor bu dairede. Babam, annem ve ben. Allah’tan kimseye, cana bir şey gelmedi” derken, binada yaşayan Müşüğe Yaşık isimli vatandaş ise, “Yanan ev olsun, canlardan olunmasın” diye konuştu.
(EA-BCT-
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