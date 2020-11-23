Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Yangından görüntü (cep telefonu)

Çatı Katı Polis Cep Telefonu Trol 

-Dumanların yükselmesinden görüntü (cep telefonu)
-Yangından drone görüntüler
-Ekipleri çalışmasından drone görüntü
-Yangına müdahaleden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detay görüntüler

( ANTALYA )- Vatandaşlar yanan çatıyı ve itfaiyenin müdahalesini endişeli gözlerle izledi ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, Çarşı Mahallesi Bekarlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında 12.00 sıralarında çıktı. Apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın sonucunda alev alev yanan apartmanın çatısındaki yangını kontrol altına aldı. Dumanların yükselmesi kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar yanan çatıyı ve itfaiyenin müdahalesini endişeli gözlerle izledi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement