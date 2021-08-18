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3. Katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
3. Katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

3. Katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

olay yerinden görüntü

Gesi 

-yaralı çocuğun görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda. Olay Hamidiye mahallesi Yıldız sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Yiğit Hamza A., açtığı pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuğu gören ailesi, yardıma koştu. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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