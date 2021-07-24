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3 kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
3 kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü

3 kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü

Hastane önünden görüntü

Hastane Olay Yeri İnceleme Akalan Avcılık Ölüm Haberi 

-Hastane önündeki ambulanstan görüntü
-Hastane önünde Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de 3 kardeş arasında ailevi nedenlerle çıkan kavgada ağabey 2 kardeşini vurarak kaçtı. Yaralı iki kardeş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm mahalleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Olay; akşam saatlerinde Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu isimli kardeşler arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda abi İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı.
Kardeşler Şaban ve Suat Karamahmutoğlu kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan abi İbrahim Karamahmutoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeş ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak savcılık inceleme başlattı. (SA-ALI-
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