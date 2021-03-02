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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- 3 ilde FETÖ operasyonu

- 3 ilde FETÖ operasyonu

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( BALIKESİR ) BALIKESİR

Akalan Akkale Terör Örgütü 


- Balıkesir, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 11 sivil şüpheli, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale´de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyeller ele geçirilirken, şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (TS-
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