- 3 ilde FETÖ operasyonu



- Balıkesir, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 11 sivil şüpheli, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale´de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyeller ele geçirilirken, şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (TS-



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