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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
3 ilde eş zamanlı dev operasyon: Binlerce kaçak malzemenin yanı sıra yavru köpekler bile var

3 ilde eş zamanlı dev operasyon: Binlerce kaçak malzemenin yanı sıra yavru köpekler bile var

Operasyona ilişkin detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Yavru Köpek Elektronik Sigara Yavru Köpekler Akıllı Cep Telefonu Cep Telefonu 


- 3 ilde düzenlenen büyük çaplı operasyonda, binlerce kaçak malzemenin yanı sıra 13 adet cins yavru köpek ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 Sayılı Kanunu Muhalefet kapsamında Tekirdağ, Edirne ve İstanbul’da büyük çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 195 litre asidik anhidrit, bin 829 adet elektronik sigara, 5 bin 835 adet elektronik sigara kiti, 3 bin 20 adet elektronik sigara likiti, bin 200 adet nargile tütünü, bin 985 adet akıllı cep telefonu, 218 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin 160 adet 50 gramlık paketler halinde nargile tütünü, 2 gram skankve 13 adet cins yavru köpek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 28 adreste 14 şüpheli şahsa yönelik yapılan çalışmalarda, 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (HLD-
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