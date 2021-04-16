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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hırsızlık anlarına ait görüntü

Akalan Kamera Hırsız 

-çalınan malzemelerin araca yüklenmesinden detaylar
-zanlıların adliyeye götürülmesinden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin iş yerinden hırsızlık yaptığı ve çaldıkları malzemeleri araca yükledikleri anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin geldiği aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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