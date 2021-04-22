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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu

3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu

Metrobüs duraklarından drone görüntüsü

Yarış Hafta Sonu Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı 

-Tramvay durağından drone görüntüsü
-Aktüel görüntüler
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Korona virüs önlemleri kapsamında 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesiyle iftar telaşı birleşince toplu taşıma aracı duraklarında yoğunluk oluştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği’ne gönderdiği genelgeyle birlikte 23 Nisan’ı da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dahil etti. 3 günlük kısıtlama ve iftar telaşı birleşince İstanbul’da toplu taşıma araçlarında ve duraklarında yoğunluk meydana geldi. Durakta bekleyen vatandaşlar metrobüslere binmek için birbiriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Kısıtlama saati öncesinde toplu taşıma duraklarında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
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