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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
3 günlük evli çifti trafik kazası ayırdı

3 günlük evli çifti trafik kazası ayırdı

arşiv

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Elektrik Direği Trafik Kazası Bild Ticari Araç 


- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana gelen kazada A.Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 NF 452 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile K.S.'nin sürücüsü olduğu 38 JZ 166 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrik direği ile araç arasında sıkışan Fiat marka otomobildeki yolcu Yeter Ç., açık olan camdan kafasını elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Yeter Ç. ile araç sürücüsü kocası A.Ç.'nin 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Yeni evli eşini kaybeden sürücü A.Ç.'yi ise, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
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