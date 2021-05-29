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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Amatör görüntü

Yavru Köpek Köpek Bild Irak 

-Ekiplerin çalışması
-Köpeğe su ve süt içirilmesi

( ADIYAMAN )- Kuyudan çıkan köpek kana kana su ve süt içti ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Gerger ilçesine bağlı Kesertaş Köyü'nde meydana geldi. İsmail Sevinç’e ait bahçede bulunan ve yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden aile fertleri durumu AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri ihbar üzerine olay yerine gitti. Üç günden beri susuz kuyuda mahsur kalan ve çıkartılamayan yavru köpeği çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkartılan yavru köpeğin aç susuz kalmasından dolayı bitkin düştüğünü gören ekipler, su ve süt içirdi. Kana kana su ve süt içen yavru köpek daha sonra bırakıldı.
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