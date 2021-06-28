Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu

3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu

arşiv görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

Televizyon Güzergah Kadın Doktor Karya Genç Kadın 


- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmedi. Genç doktorun bugün bulunduğu öğrenildi. Olay, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan halasından eve yürüyerek dönmek isteyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), eve dönmedi. Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. "Duygu benim yanımda" Genç kızın kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün bir televizyon kanalına katıldı.
Bu sırada programı arayan bir seyirci, Duygu’nun kendisinin yanında olduğunu söyleyerek, “Yolda giderken gördüm saat 01.00 sularında. Ağlayarak geçti ben de merak ettim. O saatte ne oldu diye gittim sordum. Gururum inci arkamda durması gereken insanlar arkamda durmadı, kimse beni sevmiyor dedi.
Sen benim misafirim olacaksın dedim. Cuma gününden bu yana benim yanımda kalıyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement