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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
3 gencin bulunduğu otomobil 40 metrelik uçurumdan aşağı uçtu

3 gencin bulunduğu otomobil 40 metrelik uçurumdan aşağı uçtu

KAZANIN OLDUĞU BÖLGEDE GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Trol 

-ARACIN DERE İÇERİSİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza 3 gencin bulunduğu otomobil uçurumdan aşağı uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan gençler ekipler tarafından düştükleri yerden kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre kaza Boğazova yolunda meydana geldi. Boğazova'dan Çayyaka Mahallesine doğru seyir halinde olan Hakan Şinasi E (24), idaresindeki 09 ABR 533 plakalı otomobil yolun buzdan dolayı kaygan olması nedeniyle aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 40 metrelik uçurumdan aşağı uçarak dereye düştü. Düz vaziyette duran otomobildeki sürücü ile arkadaşları Mehmet Can I (18), ve Muhammed Ali G (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardılar. Hafif yaralanan gençler 112'yi arayarak yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine 112, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 genci düştükleri yerden halat yardımıyla kurtardı. Hafif yaralanan 3 arkadaş olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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