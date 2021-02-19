3 farklı ilçede çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

-Çalınan ürünler

-Şüphelinin Emniyete getirilişi

-Genel



( İSTANBUL )- Aranan şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri çok sayıda suçtan aranan M.S isimli şahsın Kadıköy’deki evine yaptığı operasyon sonucu kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda elektronik eşyalardan, gıda malzemelerine kadar çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli mahkemeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Üsküdar, Beykoz ve Ataşehir’de çok sayıda suça karışan M.D(44) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemeleri ve detaylı araştırmalar sonucu şüpheli M.D’nin Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde bulunan bir evde bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin saklandığı evi bulan polis ekipleri adrese düzenledikleri operasyon sonrası şüpheli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulama sonrası M.D’nin çaldığı eşyaların bir kısmını da Üsküdar’da bulunan başka bir evde sakladığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda elektronik malzemeden, gıdaya kadar çok sayıda çalıntı ürün ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.D. mahkemeye sevk edildi. Çok sayıda çalıntı ürün ele geçirildi Polis ekiplerinin uzun süren takipleri sonucu yakalanan M.D. saklandığı Kadıköy’deki ve ifadesinde belirttiği Üsküdar’daki evinde yapılan aramalar sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, barkod okuyucu terminal, televizyon, bilgisayar, tıraş makinası, elektronik eşyalar, market ürünleri gibi çok sayıda ürün ele geçirildi. (ASK-



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