Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
3 farklı ilçede çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

3 farklı ilçede çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

Güvenlik kamerası

Televizyon Et Ürünleri Elektronik Eşya Hırsız Polis Ekipleri 

-Çalınan ürünler
-Şüphelinin Emniyete getirilişi
-Genel

( İSTANBUL )- Aranan şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri çok sayıda suçtan aranan M.S isimli şahsın Kadıköy’deki evine yaptığı operasyon sonucu kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda elektronik eşyalardan, gıda malzemelerine kadar çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli mahkemeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Üsküdar, Beykoz ve Ataşehir’de çok sayıda suça karışan M.D(44) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemeleri ve detaylı araştırmalar sonucu şüpheli M.D’nin Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde bulunan bir evde bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin saklandığı evi bulan polis ekipleri adrese düzenledikleri operasyon sonrası şüpheli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulama sonrası M.D’nin çaldığı eşyaların bir kısmını da Üsküdar’da bulunan başka bir evde sakladığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda elektronik malzemeden, gıdaya kadar çok sayıda çalıntı ürün ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.D. mahkemeye sevk edildi. Çok sayıda çalıntı ürün ele geçirildi Polis ekiplerinin uzun süren takipleri sonucu yakalanan M.D. saklandığı Kadıköy’deki ve ifadesinde belirttiği Üsküdar’daki evinde yapılan aramalar sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, barkod okuyucu terminal, televizyon, bilgisayar, tıraş makinası, elektronik eşyalar, market ürünleri gibi çok sayıda ürün ele geçirildi. (ASK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement