Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
3 evden hırsızlık yapan suç makinesi kamerada

3 evden hırsızlık yapan suç makinesi kamerada

Şüphelinin Adliyeye sevki

Kırköy Akalan Kamera Hırsız Kışla 

-Güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları

( İSTANBUL )- 22 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki zanlı tutuklandı İSTANBUL

- İstanbul’da farklı tarihlerde girdiği evlerden toplamda 250 bin lira ve bir araç çalan şüpheli kameralara yansıdı. 22 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki zanlı tutuklanırken, 2 suç ortağının ise arandığı öğrenildi.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bakırköy ve Esenyurt ilçelerinde 12 Şubat ve 15 Şubat tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. 3 ayrı evden toplamda 250 bin lira ve 1 adet araç çaldığı tespit edilen Şahan Y. (20), 1 Mart günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin benzer suçlardan 22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Aralarında Şahan Y.’nin de olduğu 3 şüphelinin binalara giriş ve çıkışları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı