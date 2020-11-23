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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
3 çocuk annesi kadının sır ölümü

3 çocuk annesi kadının sır ölümü

- Ölen Gülten Yiğit'in fotoğrafı

Adli Tıp Avcılık Genç Kadın Adli Tıp Kurumu Cinayet 

-- Adli Tıp Kurumundan detaylar

( GAZİANTEP ) -- Evinin banyosunda asılı bulunan kadının ölümü araştırılıyor GAZİANTEP

- Gaziantep’te 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu araştırıyor. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’te yaşayan Gülten Yiğit, (38) evinin banyosunda çamaşır ipiyle asılı halde eşi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı muayene sonucu Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Yiğit’in cebinde 2 bin 600 lira para bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Yiğit’in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Kırsal Mahallesinde bulunan aile mezarlığında defnedildi. 3 çocuk annesi genç kadının kesin ölüm nedeni ise adli tıp kurumunda yapılan otopsi sonrası ortaya çıkması bekleniyor. (RY-SD-
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