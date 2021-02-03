3 çocuk annesi, geri dönüşüm tesisi ile hem iş sahibi oldu, hem de doğaya sahip çıktı

--Birsel Doğan ve eşinin atıkları ayrıştırması

--Plastik atıkların makinede parçalanması

--Birsel Doğan’ın çalışması

--Atık plastiklerden ve son halinden detay

--Birsel Doğan ve eşi Suat Doğan röp



( ELAZIĞ )- Elazığ'da devletten aldığı 100 bin TL'lik hibe desteğiyle geri dönüşüm tesisi kuran 3 çocuk annesi, eşi ve oğlunun da desteğiyle plastikleri atıkları ham maddeye çevirip il dışına satmaya başladı- Hem para kazanan hem de doğaya sahip çıkan kadın girişimci, ev hanımlarına da örnek oldu ELAZIĞ



- Elazığ’da ev hanımı olan 3 çocuk annesi Birsel Doğan, devletten aldığı 100 bin TL'lik hibe desteğiyle plastik geri dönüşüm tesisi kurup, hem patron oldu, hem de doğaya zararlı ürünlerin tekrar dönüşümüne katkı sağlamaya başladı.

Plastiklerin doğaya verdiği zararı gören ev hanımı 3 çocuk annesi Birsel Doğan (40), hem bu alanda mücadele etmek hem de bir iş sahibi olmak için harekete geçti. Plastik geri dönüşüm tesisi kurmaya karar veren Doğan, KOSGEB Elazığ İl Müdürlüğü’ne giderek başvuruda bulundu. Burada Kadın Girişimciliği belgesini alan Doğan, devlettin sunduğu 100 bin liralık hibe ile Küçük Sanayi Sitesinde plastik geri dönüşüm tesisi açtı. Eşi, oğlu ve yanına aldığı bir çalışan ile üretime geçen Doğan, 7 aydır faal bir şekilde toplayıcılardan aldığı plastikleri işleyip ham madde haline getirip başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere bir çok plastik fabrikasına göndermeye başladı.

Ev hanımı iken tesis sahibi ve kendi işinin patronu olan Doğan, azmi ve başarısı ile dikkat çekti. "Geri dönüşümün doğaya katkı sağlayacağını düşünerek karar verdim" Daha önce eve hanımı olduğunu belirten Birsel Doğan, “Sonra bir iş düşündüm. Araştırdım ve KOSGEB’in kadınlara yönelik bir desteği olduğu öğrendim. KOSGEB’e başvurup kadın girişimciliği belgesi aldım. Daha sonra iş yerimizi tuttuk, makinelerimiz geldi. Doğada naylonların ve bidonların doğayı kirlettiğini görüyordum. Geri dönüşümün doğaya katkı sağlayacağını düşündüm ve bu işe karar verdim. Eşim daha önce kamyon şoförüydü. Şimdi yanımda ve beraber çalışıyoruz. Bu işi yapmamda o da desteği verdi. Toplayıcılar topladıklarını getiriyorlar. Burada rengine ve türüne göre ayrıştırma oluyor. Ondan sonda makinelerimizde kırılıp, kurutulup ham madde olarak isteyen firmalara gönderiyoruz” dedi.

“Duyanlar ilk başta şaşırdı, sen bu işi yapamazsın dedi” İş yerini açalı 7 ay olduğunu aktaran Doğan, “Çok şükür işlerimiz şuan iyi. Pandemi herkesi olduğu gibi bizi de etkiledi ama şuan çok şükür işimizi iyidir. Duyanlar ilk başta şaşırdı. Sen bu işi yapamazsın dediler. Sonra yapacağım deyince destek oldular. Ailemde desteklerini sundu. Şuan işimizin başındayız. Ham maddeyi il dışındaki fabrikalar sipariş veriyor. Eğer aklında bir düşünce olan kadınlar, çalışmak isteyenler kendilerini geri tutmasınlar. Girişimciliğe başvursunlar. Elbet herkesin yapacağı bir iş vardır” diye konuştu.

“Eşim buranın genel müdürü” Eşinin bu işi yapmaya karar verdiğini dile getiren Suat Doğan (41), “Eşim KOSGEB’e başvurdu ve her şey onaylandı. Makinelerimizin hepsi KOSGEB desteklidir. Şuanda iş yerimiz faaliyet durumunda ve çalışmaktayız. Atıklar 3-4 aşamadan geçiyor. Renk renk seçiyoruz. Renkler birbirine karıştıramazsın. O yüzden renkleri sınıflandırıyoruz. Ardından makinelerimizde kırıyor ve kurutuyoruz. Daha sonra ham madde olarak boncuk haline geliyor. İsteyen firmalar gönderiyoruz. Eşim buranın genel müdürü. Tüm firmalarla hep irtibattadır. İsteyen firmalara numune gönderiyoruz. Beğendikleri takdirde bizden tekrar talep ediyorlar. Bizde istedikleri tonajı kendilerine sevkiyat olarak gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.



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