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- 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını öldüren zanlı tutuklandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını öldüren zanlı tutuklandı

- 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını öldüren zanlı tutuklandı

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( ANTALYA ) ANTALYA

Nayet Zanlısı Trol 


- Antalya’nın Kumluca İlçesinde dün sabaha karşı balkondan eve girerek eski eşini ve eski kaynanasını başından tabancayla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kumluca İlçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşanan olayda eski eşinin evine balkondan girerek 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını başından vurarak öldüren Ali Alataş, tutuklandı. Alataş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün gece yarısı Cumhuriyet Savcılığına oradan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Ali Alataş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve güvenlik önlemleri kontrolünde Elmalı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi. (EA-İA-
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