- 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Kasım’da başlıyor



- Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın üçüncüsü (CIIE), 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin’in Shanghai şehrinde gerçekleşecek. Kasım ayı başında Shanghai'da başlayacak olan 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) öne çıkan konular arasında akıllı araç çağırma ve araç paylaşımı teknolojisi olacak. Fuarda otomobil sergileri gerçekleştirilecek. Otomobil fuarını tanıtmak için dün bir basın toplantısı düzenleyen organizatörler, bu yılki etkinlikte otomobil katılımcılarının yüzde 90'ından fazlasının dünya çapında çok iyi tanındıklarını belirtti.

Otomobil fuar bölgesi yöneticisi Tong Minqi, yapay zekânın hızlı gelişimi nedeniyle bu yıl akıllı araç çağırma ve araç paylaşımı için özel bir bölge belirlendiğini aktardı. Tong Minqi, "İlk defa, akıllı araç çağırma ve araç paylaşımına adanmış bir bölge oluşturuldu. Covid-19, özellikle geleneksel ve gelişmekte olan araç paylaşım şirketleri için fırsatlar ortaya çıkardı CIIE, yükselmeleri ve dönüşümleri için bir platform sağlamak istiyor" dedi.

CIIE 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.



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