Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Kültür-Sanat
3 bin yıllık geçmişi olan tarihi ilçe ziyaretçilerin tercihi oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
3 bin yıllık geçmişi olan tarihi ilçe ziyaretçilerin tercihi oldu

3 bin yıllık geçmişi olan tarihi ilçe ziyaretçilerin tercihi oldu

Tarihi yapılardan detay

Hafta Sonu Alabalık Ziyaretçiler Turist Köprü 

-vatandaşlardan detay
-kalabalıktan detay
-esnaf ile röp
-hareketlilikten detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu Karabük’ün Safranbolu ilçesi hafta sonunda vatandaşların tercihi oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprü gibi tarihi yapılarla açık hava müzesi olan tarihi ilçeye günü birlikçi turistler yoğun ilgi gösteriyor. Zamanda yolculuk yapmak isteyen vatandaşların tercihi olan kentte esnafında yüzü gülüyor. Esnaflardan Hüsnü Özdemir, “Allah’a çok şükür işlerimiz iyi. Safranbolu’da işler güzel. Allah bin bereket versin. Okullar açılıyor, üniversite kayıtları olacak. Yine yoğunluk yaşayacağız. Çünkü Karabük Üniversitemiz büyük olduğu için katkısı var” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı