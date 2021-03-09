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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
3 bin liralık telefonu 20 gündür kayıptı, bulununca “insanlık ölmemiş” dedi

3 bin liralık telefonu 20 gündür kayıptı, bulununca “insanlık ölmemiş” dedi

KAYIP TELEFONUNA KAVUŞAN VATANDAŞIN POLİS KARAKOLU ÖNÜNDE KONUŞMALARI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Polis Akkale Polis Karakolu Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’da yaklaşık 3 bin lira değerindeki kayıp telefon, 20 gün sonra bulunarak polis tarafından sahibine teslim edildi. Malkara - Çanakkale Otoyolu yol yapım inşaatında çalışan Trabzonlu işçi Ömer Akyüz, Malkara ilçe merkezinde yaklaşık 3 bin lira değerindeki telefonunu kaybetti. Telefonunu günlerdir bulamayınca ümidini kaybeden Akyüz, hattını iptal ettirdi. Duyarlı bir vatandaş tarafından polis karakoluna getirilen bir cep telefonunun Akyüz’e ait olduğu belirlendi. Haber verilmesi üzerine karakola giden Ömer Akyüz, 20 gündür kayıp telefonunu polisten teslim aldı. Umudu kesmiştim Duyarlı vatandaşa ve polis ekiplerine teşekkür eden Akyüz, “Telefonumu kaybettim diye umudu kesmiştim, meğerse insanlık ölmemiş. Polisimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

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