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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
3 bin hayvana sahip olan köylüler meralarını geri istiyor

3 bin hayvana sahip olan köylüler meralarını geri istiyor

MERANIN BULUNDUĞU ALANDAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Köy Muhtarı Hayvan 

-MERADA OTLAYAN HAYVANLARDAN GÖRÜNTÜ
-MERADAN DETAYLAR
-ULABAT KÖYÜ SAKİNİ HASAN BELLİ RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL-DRONE)-Meraları ellerinden alınan köylüler meralarını geri istiyor BURSA

- Bursa'da 3 bin hayvanın bulunduğu köyde meraları ellerinden alınan köylüler mağdur oldu. Karacabey ilçesinin Uluabatlı köyünün 100 dönümlük merası, 1990 yılında dönemin muhtarı tarafından mera vasfından çıkartılarak arsaya dönüştürüldü. Yapılan değişiklikle birlikte köy arazisi olarak işlenen alanda köylüler hayvanlarını otlamaya devam ediyor. 2014 yılında geçen Büyükşehir Kanunu ile köylünün mera olarak kullandığı arazi belediyenin eline geçti. Eskiden mera olup araziye çevrilen 100 dönümlük alanın tekrar mera vasfına çevrilmesini isteyen köylüler, bu alanın satılması durumunda hayvanlarını otlatacakları alanlarının ellerinden gideceği endişesini taşıyor. Yetkililere seslenen Uluabatlı köyü sakini Hasan Belli, "Hayvanlarımızı otlattığımız arazi, dönemin köy muhtarı tarafından mera vasfından çıkartılarak köy arazisine dönüştürüldü. Bu alanda biz yine hayvanlarımızı otlatmaya devam ediyoruz. Bu alan 2014 yılında yürürlüğe giren Bütünşehir Kanunuyla birlikte Karacabey Belediyesine geçti. Biz hayvanlarımızı otlattığımız bu alanın tekrar mera statüsüne dönmesini istiyoruz. Köyümüzde 3 bin hayvan var. Meramız elimizden giderse hayvanlarımızı otlatacak arazi kalmaz" dedi.

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