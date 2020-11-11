--VALİ KATILIMCILARA MASKE DAĞITMASI

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( BİLECİK ) - 3 bin adet "Gıdanı Koru" yazılı bez maske dağıtıldı- "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık'' söz ver, israfı önle- Vali Bilal Şentürk;- "Bilecik olarak sesimizi duyuralım. Farkındalığı önce büyükler yetişkinler olarak bizler sağlayalım" BİLECİK



- Bilecik'te ''Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık'' kampanyası kapsamında halk sağlığını korumak amacıyla 3 bin adet "Gıdanı Koru" yazılı bez maske bastırılarak dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli'nin başlatmış olduğu ''Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık'' kampanyası kapsamında gıda israfını önlemek amacıyla Bilecik'te bilgilendirme yapıldı. Vali Bilal Şentürk, İl Sağlık Müdürlüğü önünde, sağlık çalışanlarına da destek olmak ve gıda israfını önlemek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık'' kampanyasına Bilecik olarak etkin bir şekilde katılmak istediklerini kaydetti.

Korona virüsle mücadele edildiği bir dönemde gıdanın ve sağlığın ne kadar ehemmiyetli ve sağlığın da gıdaya bağlı olduğumun bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Vali Şentürk, şöyle konuştu: ''İnancımız gereği de israfın haram olduğunu bilen ve inanan bir toplum olarak bu konuda daha duyarlıyız. Bu bizim için önemli. Bütün hassasiyetlerimize rağmen bizlerde de maalesef çok yoğun bir israfın olduğunun farkındayız. Özellikle toplu gıda tüketimi yapılan yerlerde ve evlerde ziyadesiyle israf yaşanıyor. İsrafın sudan başlayarak ekmekle devam ettiğini, ama pek çok gıda ürünümüzde maalesef uygun saklama şartlarını oluşturmadığımızda, ihmal davranışlarımızdan dolayı birçok gıdamızın israf olup çöpe gittiğini biliyoruz ve görüyoruz. Onun için; hep beraber bakanlığımızın kampanyasına sahip çıkalım. Sosyal medyada başlatılmış olan 'www.gidanikoru.com' sitesindeki o sloganı hep beraber sahiplenelim, Bilecik olarak sesimizi duyuralım. Farkındalığı önce büyükler yetişkinler olarak bizler sağlayalım. Sadece slogan seviyesinde değil ama farkındalık oluşturmak noktasında önce slogandan başlayarak paylaşalım ve gıdamızı israf etmeyelim, gıdamızı koruyalım ve soframıza hep beraber sahip çıkalım.'' Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, gıda israfının önlenmesi amacıyla özellikle okullarda farkındalık oluşturmak ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla bin adet gıda israfı kitapçığı ve bin adet aktivite kitabı hazırlanarak okullarda dağıtımları gerçekleştirildi.

Halkı bilinçlendirmek amacıyla 100 adet poster hazırlanarak, il genelinde toplu tüketim noktalarına asıldı. Kampanyaya destek olmak ve pandemiye de dikkat çekerek, halk sağlığını korumak amacıyla 3 bin adet "Gıdanı Koru" yazılı bez maske bastırılarak dağıtımı yapıldı. Programa, İl Sağlık Müdür Vekili Ferhat Damkacı ve Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Demirbaş ile sağlık personeli katıldı.

(CKT-



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