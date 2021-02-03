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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
3 ayrı suçtan yakalanan şahıs tutuklandı

3 ayrı suçtan yakalanan şahıs tutuklandı

-A.A.'NIN MERZİFON ADALET SARAYI'NA GETİRİLEREK SEVK EDİLİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kalamış Muhalefet 

--DETAY

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 ayrı suçtan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu, sahte dolar ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan yakalanan şüpheli A.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘parada sahtecilik’ ve ‘ateşli silahlar ile bıçaklar hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ne oldu? İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.A’nın uyuşturucu madde ticareti yaparak, elinde bulundurduğu sahte dolarları piyasaya süreceği bilgisi üzerine şüpheli A:A’yı Buğdaylı Mahallesi’nde yakalamıştı. A.A.’nın üzerinde yapılan aramada; 7 gram metamfetamin (bonzai), iki adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam boru, bir adet ruhsatsız tabanca ile 27 adet fişek ve 250 dolar sahte banknot ele geçirilmişti. (YB-
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