Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
3 arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü

3 arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Acil Servis Jandarma Olay Yeri İnceleme 112 Acil Servis Katil Zanlısı 

-gözaltına alınan şahıstan görüntü
-ambulanstan görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinin eve girme görüntüsü
-Jandarmanın sorgulamasından görüntü

( DÜZCE ) -- Arkadaşının abisini gözlerinin önünden öldürdü DÜZCE

- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşının abisini maket bıçağı ile kalbinden yaraladı. Ağabey olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan’daki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve aynı evde yaşayan Nur Muhammet, kardeşi Kasım Muhammet ve arkadaşı Ali Muhammedi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya çıktı. Tartışma daha daha alevlenip kavgaya dönüşünce, Ali Muhammedi eline aldığı maket bıçağını, arkadaşının ağabeyi olan Nur Muhammet’in kalbine defalarca sapladı. Yaralanarak kanlar içinde yere yığılan ağabeyini gören Kasım Muhammet, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, Nur Muhammet’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, katil zanlısı Ali Muhammedi’yi ise gözaltına aldı. Kasım Muhammet ise, gözlerinin önünde öldürülen abisinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden Nur Muhammet'in cenazesi, nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (EB-MU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement