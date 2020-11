3 ambar, bir ahırın yandığı köyde yangın evlere sıçramadan söndürüldü

--VATANDAŞALRIN SU DÖKEREK SÖNDÜRME ÇALIŞMASI



- Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinin Saraycık Köyü’nde gece yarısı yangın meydana geldi. Yangında üç ambar, bir ahır ve kullanılmayan bir ev tamamen yanarken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın köyde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü Edinilen bilgiye göre, dün gece 03.20 sularında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Saraycık Köyü’nde Salim Potur’a ait ambarda bulunan samanlar bir anda tutuştu. Kısa süre içerisinde yangın büyüyerek, diğer iki ambara, bir ahıra ve bir de kullanılmayan eve sıçradı. Yangın gören vatandaşlar olay yerine Şebinkarahisar İtfaiyesi ve jandarma ekipleri çağırdı. Olay yerine kısa süre içerisine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın köyde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ambarın içerisinde bulunan 200 tonluk saman balyası kül olurken ahır ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken soruşturma başlatıldı. “Tesellimiz can kaybı olmaması” Yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, ”Yaşanan olay nedeniyle hemşehrilerime 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Allah’a şükür can kaybımız yok. Yaşanan olay gece saat üç sularında yaşandı. Bize bilgi gelir gelmez olay yerine itfaiye ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz yangını önce kontrol altına aldılar, daha sonra da söndürdüler. Ancak olay yerine ekiplerimiz zamanında ulaşmasaydı yangın, tüm köyümüze sıçrayabilirdi. Fakat bazı maddi kayıplarımız yaşandı. Bu konuda da ahırın ve ambarın sahibi vatandaşlarımız ile iletişime geçtik. Hiç merak etmesinler. Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz ile birlikte el ele verip yaraları saracağız” dedi.

