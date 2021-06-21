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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada

3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada

Operasyon anı

Polis Akalan Kamera Polis Ekipleri Saldırı 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakalanma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, geçtiğimiz günlerde maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir’deki bir rezidans dairesinden atlayarak intihar etmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin binaya girişleri ve şüpheliyi yakalama anı görülüyor.
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