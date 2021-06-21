3.3 milyon TL’lik gasp olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi



- Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, geçtiğimiz günlerde maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir’deki bir rezidans dairesinden atlayarak intihar etmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı bugün adliyeye sevk edildi.

