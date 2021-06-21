Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
3.3 milyon TL’lik gasp olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

3.3 milyon TL’lik gasp olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Lyon Gasp Saldırı 


- Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, geçtiğimiz günlerde maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir’deki bir rezidans dairesinden atlayarak intihar etmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı bugün adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement