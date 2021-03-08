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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

Hükümlülerin emniyetten çıkartılması

Hükümlüler Dedektif Hapis Cezası 4 Yıl Hapis Hırsız 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da hırsızlık, yağma ve kasten adam öldürme suçlarından 28 yıl 7 ay hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri “hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından 14 Yıl 7 ay hapis cezası alan Alperen A.’yı (22) ve “kasten adam öldürme” suçundan 14 yıl hapis cezası alan Ümit T.’yi (24) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Alperen A.’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı, Ümit T.’nin ise Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallelerinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis bu bilgi üzerine iki adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında iki hükümlü de infaz dedektifleri tarafından yakalandı. Emniyete getirilen hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra ise cezaevine götürüldü. (FKE-
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