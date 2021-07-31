Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu

- Olay yerinden detay

Polis Otopsi Raporu Şeker Hastalığı Şeker Hastası Sağlık Ekipleri 

-- Annenin feryadı
-- Olay yeri inceleme ekiplerinden detay
-- Yakınlarının ağlamasından detay
-- Cesedin ambulansa bindirilmesi
-- Mehmet Uluğ'un fotoğrafı

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’da yaşayan 28 yaşındaki şeker hastası olduğu belirtilen genç evinde ölü bulundu. Alınan bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Ddadşköy semtinde meydana geldi. Anne Suzan Uluğ, üst katında yaşayan şeker hastası olduğu belirtilen oğlu Mehmet Uluğ’u çağırmak için evine gitti. Mehmet Uluğ kapısını açmayınca anne komşulardan yardım istedi. Evin camı kırılarak içeri girildiğinde anne Suzan Uluğ, 28 yaşında ki oğlu Mehmet Uluğ’un cansız bedeniyle karşılaştı. Çevredekileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Uluğ’un hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun öldüğünü duyan anne ve yakınları sinir krizi geçirdi. Evin kapısının önünde oturan anne Uluğ’un feryatları ise yürekleri dağladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele ettiği belirtilen Uluğ’un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ÖB-ÖB)
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı