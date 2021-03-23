Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Olay yeri

Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi Çakmak Gazı 

-Evin önündeki yakınları
-Cenaze aracının gelmesi
-Cenazenin konulması
-Annesinin feryatları
-Annesinin araca bindirilmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sabah odaya giren annesi oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı- Cenaze çıkarılırken annesinin feryatları yürekleri dağladı İSTANBUL

- Şişli’de ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki bir genç, sabah saatlerinde annesi tarafından odasında ölü bulundu. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri tarafından gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Gencin cenazesi çıkartıldığı esnada annesinin feryatları yürekleri dağladı. Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir işsiz olan 28 yaşındaki Doğan Aydoğan, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra gencin odasına çekilmesi sonrası anne ve babası da uyumaya başladı.
Sabah saatlerinde uyanan anne Aydoğan, oğlunun odasından ses çıkmaması üzerine içeriye girdi. Gencin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören anne ve babası sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Odasında 10 tüp çakmak gazı bulundu İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının da incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Annesinin feryadı yürekleri dağladı Gencin ölüm nedeni burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak. Öte yandan gencin ölüm haberini alan yakınları da evin önüne geldi. Cenaze çıkartıldığı esnada ise gencin annesinin feryatları yürekleri dağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement