28 Şubat mağduru Hanife Demir, azmi ile herkese örnek oldu

-röportaj

-detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL-TEKRAR) GAZİANTEP



- Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okurken yasakçı zihniyetin başörtüsü engeli nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan 53 yaşındaki Hanife Demir, 2011 yılında gelen afla yeniden üniversiteye başlayıp 2015 yılında mezun oldu. Demir, aynı yıl KPSS’yi kazanarak öğretmen olarak atandı.Türkiye tarihine "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat’ın üzerinden 24 yıl geçti. Ancak başörtüsü yasağı 1968 başladı.

bu yasağın 1987 mağduru Hanife Demir, azmi ile diğer mağdurlara örnek oldu.Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okurken, başörtüsü yasağı nedeniyle 1987 okulunu bırakmak zorunda kalan Hanife Demir, 2011 yılında gelen afla yeniden üniversiteye başlayıp 2015 yılında mezun oldu ve aynı yıl KPSS’yi kazanarak atandı.Kendisinin yeniden üniversiteye başlamasıyla birçok kişiye de ilham verdiğini belirten Demir, yaşadığı o günleri anlattı. Demir, “Türkiye’de, 28 Şubat döneminde başörtüsüyle ilgili uzun soluklu eylemler olduğu için sanki yasak o döneme hasmış gibi biliniyor. Aslında Türkiye’de 1968’de ilk başörtüsü yasağı üniversitelerde başladı.

Ben bu sürecin 1987’de etkisinde kalanlardanım. O dönemde başörtüsü yasağından dolayı üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. O dönem yasaklar katı bir şekilde uygulanıyor, hatta rektörlük binasına bırakın öğrenciyi siviller bile başörtülü alınmıyordu. Ben o süreçte gittim. üniversitede Eylemler kırıldığı için hiçbir eylem olmadı. Ben okulu bırakmak zorunda kaldım” dedi.

Başörtüsü ile hayatlarından köklü bir değişiklik yaşadıklarını kaydeden Demir, “Bizim başörtümüz sadece başörtüsü değil, yani o bir inancın sembolik şekli olduğu için biz hayatımızdaki değişimi köklü bir değişim olarak yapmıştık. Hayatımızda bizi yaratanın emirleri belirleyici oluyordu oda bir başörtüsünden ibaret değildi. En başta İslam büyün bir ahlak sistemi demek, fedakarlık demek, yardım severlik demek biz üniversiteyi bıraktık ama insanlığımızı bırakmadık, bilakis tüm enerjimizi, zamanımızı insanın yararlına işlerle geçirdik” ifadelerini kullandı.“Yarım kalan okulunu tamamlayıp atandı”2011 yılında gelen afla yeniden üniversite hayatına başlayan Hanife Demir, 2015’de mezun olduktan sonra aynı yıl KPSS sınavından da geçerek atandığını söyledi.



Demir, birçok inşada yeniden okumaları konusunda ilham olduğunu belirterek, “Arap Dili ve Edebiyatını okudum 4 yılda bitirdim hiçbir şekilde bir bütünlemeye kalmadan 2015 yılında aynı yılda KPSS’yi kazandım ve atandım, hiçbir başlık yaşamadım çünkü öğrenme hep devam ediyor insanlar bunun farkında değil. Benden sonrada emin olum belki yüzlerce üniversiteye başlayanlar oldu ve ben onlara dedim ki siz öğrenmeye devam ediyorsunuz dedim böylelikle çok insanın üniversiteye başlamasına vesile oldum” diye konuştu.





loading...