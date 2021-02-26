28 Şubat’ın 24’üncü yılı

-Fadime Şahin Arşivi

-28 Şubat Arşivi



( İSTANBUL )- Dönemin aktörlerinden Fadime Şahin ismini değiştirdi, Ali Kalkancı uyuşturucudan mahkum oldu İSTANBUL



- Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın aktörlerinden Fadime Şahin yıllar içerisinde ismini değiştirip kayıplara karışırken, sözde şeyh Ali Kalkancı ise gündeme geldiği uyuşturucu davalarında 20 yıl hapse mahkum edildi. Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, dinini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin adeta kamusal alandan silindiği, toplumsal düzeni korku ve tehlikeye endeksleyen kararların kağıda döküldüğü 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçti. Türk siyasi tarihinin şekillendirmeye çalışıldığı ve dönemin kimi generallerince de bin yıl süreceği öne sürülen 28 Şubat kararlarından AK Parti iktidarıyla beraber eser kalmazken, dönemin aktörleri ise halen hafızalardaki yerini koruyor. Sırra kadem basan Şahin ismini değiştirmişti Dönemin aktörlerinden Fadime Şahin, bir süre sonra kayıplara karışmıştı. Uzun süre görülmeyen Şahin ismini Tuğba A.Y. olarak değiştirmişti. İstanbul dışında bir hayat sürmeye başlayan Şahin, 2012 yılında 28 Şubat dönemini anlatan “(Q)üfür” adlı filmin yayınlanmasının durdurulması için yeni ismiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Fadime Şahin’in talebini reddetmişti. Ali Kalkancı uyuşturucudan 20 yıl hapse mahkum edildi Yine dönemin aktörlerinden Ali Kalkancı ise ilerleyen yıllarda uyuşturucu davalarıyla ve FETÖ’cü savcılarca iddianamesi hazırlanan Ergenekon davasında gizli tanık olduğu gündeme gelmişti. İstanbul Büyükçekmece'deki şirketinde 353 kilo 680 gram ''captagon'' adlı uyuşturucu hap ele geçirilen Kalkancı, tutuklanmıştı. 28 Şubat sürecinin sahte şeyhi Ali Kalkancı, 28 Haziran 2011’de görülen duruşmada uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu hap imal etmek suçlarından 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Kalkancı ayrıca dönemin FETÖ’cü savcılarıyla yürütülen ve Ergenekon Kumpası soruşturmasında da gizli tanık olarak ifade verdiği iddia edilmişti.



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