275 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı, otomobiller kar altında kaldı

-Vatandaşlardan görüntü

-Sokaklardan görüntü

-Vatandaşların araçlarını temizlemeleri

-Ağaçlardan görüntüler

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( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’te nisan ayına günler kala yağan kardan dolayı 275 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.Türkiye’nin birçok kentinde bahar havası yaşanırken, Bitlis’te nisan ayına üç gün kala kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle araçlar kara gömüldü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklıklarında da artış yaşanacağını belirtti.

Havanın ısınması ile birlikte çığ ve sel felaketlerine karşı uyaran yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise 275 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladığını ifade etti.

Kurtkan, “2 günden beridir bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle 275 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. İl özel idaresine ait 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasına başlandı. Yağışın olmaması durumuna göre, en kısa sürede kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılacaktır” dedi.

Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise karayolları ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



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