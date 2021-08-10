271 yıllık tabyanın betonlarını kestiler

-Tabya üzerinde bulunan borazandan detaylar

-Tabyanın içerisinden genel ve detaylar

-Betonları kesilen pencere altı ve yanlarından detaylar

-Vatandaşın konuşması ve kesilen yerleri göstermesi detaylar

-Tabyanın içerisinden genel ve detay görüntüler

-Vatandaşın konuşması



( KARS -ÖZEL)- Karadağ Tabya’nın son durumu içler acısı- Demir aksamlarını almak için tabyanın pencere betonlarını blok blok kesmişler KARS



- Osmanlı-Rus savaşı başta olmak üzere çok sayıda savaşta yıkılmayan 271 yıllık Karadağ Tabya, halk arasında 'borazanlı tabya' olarak bilinen tabyanın betonlarını kestiler. Üzerindeki dinleme borusuyla düşmanları püskürten tabya Kars'ın savunmasında kullanıldı. Onlarca savaşta yıkılmayan ayakta kalan tabya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce demir aksamlarını çıkarmak için pencere bloklarının betonlarını kesilerek adeta tabyanın blokları bir birinden ayrılmış vaziyette duruyor. Kars'ın en yüksek yerinde yapılan ve Kars Kalesi'nin kuş bakışı görüldüğü tabyanın her tarafı yıkılmış, hemen hemen içerisinde kırılmamış beton aksamı kalmamış. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı, adeta kaderine terk ettiği Karadağ Tabya önlem alınmadığı takdirde betonları kesilen ön duvarları tamamen yıkılacak. “Buradaki tahribat en üst safhaya gelmiş” Tabyanın gözler önünde yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Burası Karadağ Tabya, ‘Borazanlı Tabya’ buradaki tahribat en üst safhaya gelmiş. Betonları bilinçli olarak kesmişler. Komple burayı uçuracaklar. Burası definecilerin yeri olmuş. Şurayı komple uçuracaklar, bilinçli şekilde burayı kesmişler. Kesip duvarı yıkacaklar. Biran önce buraya el atılması lazım, çözüm bulunması lazım” dediler. “Burada bir tarih yok ediliyor” Tabyanın betonlarının kesildiğini ifade eden vatandaşlar, “Arkamda korkunç bir manzara var. Yüzyıllarca savaşlara direnen Kars’ın savunmasında en etken rollerden birisini oynayan Karadağ Tabya yani Borazanlı Tabya arkamda gördüğünüz pencerelerin demirlerini çıkarmak için resmen betonlarını kesmişler. Kısa sürede bunları koparacaklar. Burada bir tarih yok edilmek üzere, yetkililerin biran önce buna çözüm bulması gerekiyor” diye konuştular. Kentte etrafından bulunan tabyalarla, Kars Kalesi ile bütünleşen tabya, adeta can çekişiyor. Her hangi bir önlemin alınmadığı tabyanın adeta zamana direniyor. Kars’ta bulunan 46 tabya içerisinde en önemlisi olan Karadağ Tabya içler acısı bir durumda, her tarafı sökülmüş, demirleri kesilmiş, beton duvarları kesilmiş, üzerindeki dinleme borazanlarından bir tanesinin sökülerek götürüldüğü tabya kurtarılmayı bekliyor. Atatürk Mahallesi'nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan bir tanesi olan Karadağ Tabya, her geçen gün biraz daha yok oluyor. Hayvan barınağı olarak çobanlar tarafından kullanılan 271 yıllık tabya, adeta can çekişiyor. IÇ-

