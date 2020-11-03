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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
27 yıl sonra gelen şok itiraf

27 yıl sonra gelen şok itiraf

BABA VE KIZ RÖPORTAJ

( YALOVA ) - YALOVA

Baba Ocağı Haziran Ayı Mahkeme Kararı Çocuk Esirgeme Kurumu Ameliyat 


- Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Arzu Karadeniz, öz ailesi olarak bildiği anne ve babasının üvey çocukları olduğunu öğrendi.1993 yılında haziran ayının 20’sinde dünyaya gelen Arzu Karadeniz, 27 yıl önce daha bir haftalıkken evlatlık alındı. Şimdi de biyolojik ailesini arıyor. Arzu Karadeniz evlenip baba ocağından ayrıldı, 71 yaşındaki babası Mehmet Karadeniz rahatsızlandı ve ameliyat olması gerekiyordu, eşi Nebahat Karadeniz’de Alzheimer hastalığına yakalanmıştı, çocukları olan Arzu’yu eve çağırdılar , 27 yıl sonra o gerçeği paylaştılar.Baba Mehmet Karadeniz, "Artık yaşlandık ve annende bende hastayım, gerçek aileni bul onları tanımak senin de hakkın” diyerek Arzu Karadeniz’e evlatlık olduğunu itiraf ediyor. Kızına belgeleri veren Baba Karadeniz , seni bugüne kadar el üstünde tutarak büyüttüm, gerçek evladım gibi baktım sende bize baktın, aileni bul bize bir şey olursa yalnız kalma belki kardeşlerin vardır diyerek ellerindeki tüm bilgileri kızıyla paylaşıyorKayıtlara göre 1993 yılında Canan, Akif Çilek tarafından çocuk esirgeme kurumuna bırakılan Arzu Karadeniz’in ismi Hülya Çilek olarak görülüyor. Çocukları olmayan Mehmet Karadeniz tarafından ise bir haftalıkken evlat ediniliyor. Evlat edinen ailesi tarafından mahkeme kararıyla ismi Arzu Karadeniz olarak değiştiriliyor.Evlat edindiğini öğrenen Arzu Karadeniz, “Bunu öğrendiğimde şok geçirdim. İnsan kendini gerçekten çok kötü hissediyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bu hissi gerçekten yaşayan bilir. Şu anki anne babamı çok seviyorum. Onları asla bırakmam. Ama kardeşlerim var mı bunları çok merak ediyorum. Onları tanımak istiyorum. Anne babamı da merak ediyorum. Beni neden çocuk esirgeme kurumuna bıraktılar bunları merak ediyorum. 27 yıl özlem hasret hepsi bir arada inşallah biyolojik ailemi bulurum” dedi.
27 yıl hiçbir ihtiyacını esirgemediğini ifade eden Mehmet Karadeniz, “27 yıl baktım büyüttüm Allah razı olsun bu zamana kadar da bir kötülüğünü görmedim. Bu zamana kadar tüm isteklerini yerine getirmeye çalıştım yeter ki insanlara mahcup olmasın bütün istediklerini yerine getirdim. biyolojik ailesini inşallah bulur” dedi.

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