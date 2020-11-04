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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
27 eve girdiler, polis ve jandarmadan kaçamadılar

27 eve girdiler, polis ve jandarmadan kaçamadılar

şüphelilerin adliyeye çıkarılması

( MUĞLA ) -- Fethiye ve Dalaman ilçelerinde 25’i jandarma, 2’si polis bölgesindeki ikametlerden hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 şüpheli polis ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. MUĞLA

Polis Jandarma Akalan Kamera Hırsız 


- Muğla’nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde toplam 27 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılı içerisinde Dalaman ve Fethiye ilçelerinde gece saatlerinde 25’i jandarma, 2’si polis bölgesi olmak üzere toplam 27 ikametten hırsızlık olayı meydana geldi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 27 hırsızlık olayının faillerine yönelik yapılan teknik-fiziki çalışma başlattı. Jandarma ve Asayiş Şube ekiplerinin ortak çalışması sonucu hırsızlık olayının gerçekleştiği bütün konutlara yakın güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonrası neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelilerin Z.K. ve M.C. olduğu tespit edildi. Z.K. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir’de M.C. isimli şahıs ise Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ortaca ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler. (BT-Y)
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