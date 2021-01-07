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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
26 kuleli Masal Şatosu kalabalık günlerini mumla arıyor

26 kuleli Masal Şatosu kalabalık günlerini mumla arıyor

drone görüntüsü

Yabancı Turist Kalaba Alabalık Ziyaretçiler Objektif 

-Boş kalan alanlardan görüntüler
-detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Boş kalan Masal Şatosu havadan görüntülendi ESKİŞEHİR

- Görünümüyle ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkaran Eskişehir’in meşhur Masal Şatosu kalabalık günlerini mumla arıyor. Mimari yapısıyla yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Masal Şatosu boş kaldı. Bir zamanlar adeta ziyaretçi akınına uğrayan Masal Şatosu’nda sessizlik hüküm sürüyor. 8 kule ve 18 kulecik olmak üzere toplamda 26 kuleden oluşan şato; Galata Kulesi, Burgulu Kule, Sindirella Kulesi, Kız Kulesi, Adalet Kulesi, Ulu Kule, Çan Kulesi ve Yivli Kule’nin temsili örneklerini barındırıyor. Önceki yıllarda objektiflere yansıyan kalabalık fotoğraf karelerinin yerinde yeller eserken, boş kalan şato drone ile havadan görüntülendi.
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