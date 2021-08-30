Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
256 Bodrumlu şehidin isminin yer aldığı anıt törenle açıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
256 Bodrumlu şehidin isminin yer aldığı anıt törenle açıldı

256 Bodrumlu şehidin isminin yer aldığı anıt törenle açıldı

-30 Ağustos Zafer Bayramı töreninden genel görüntüler

Ölümsüz Terörle Mücadele Açılış Töreni Şehit Yakınları Beraberlik 

--Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın konuşması
--Anıtın açılışının yapılması

( MUĞLA )- Şehitlerin ismi bu anıtta yaşayacak MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrumlu şehitlerin isimlerinin yer aldığı “Şehitlik Anıtı” düzenlenen törenle açıldı. Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, Dumlupınar Denizaltısı, Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadelede şehit olan 256 Bodrumlunun ismi, belediye binası önünde Bodrum Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi’nin ortak çalışmasıyla yaptırılan 4 metre uzunluktaki “Şehitlik Anıtı”nda yaşayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kara Fatma, Seyit Onbaşı ve Mehmetçik kabartmalarının yer aldığı ve ilçede bulunan dünyanın 7 harikasından biri Halikarnas Mozolesi’nden esinlenerek yapılan anıt için 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinin ardından bir açılış töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehitlerin isminin bu anıtta ölümsüzleştiğini dile getirerek “Bu vatan uğruna kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimiz anısına, onların hatırasına yakışır bir anıt için değerli Bodrum Muharip Gaziler Derneği başkanımızla birlikte bir çalışma yaptık. Doğru kayıtları hem ATASE Başkanlığı’ndan hem Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü’nden teyit ettik. Çanakkale Savaşı’ndan başlayarak Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs ve terör şehitlerimizin hepsini bu anıtta ölümsüzleştirdik.” ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bizim için şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağımız, unutturmayacağımız günlerdir. Bu anıt da bu anlamda çok önemli. Aslında burada bir anıtımız vardı ama bazı hatalar vardı. Yeni bir düzenleme ile Belediye Başkanlığımız anıtı daha güzel hale getirdi. Belediye Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.
Konuşmaların ardından Bodrum protokolü ve şehit yakınları tarafından Türk Bayrağına sarılı anıtın açılışı yapıldı. (HY-OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement