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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
250 çuval kaçak midye ele geçirildi - KOCAELİ

250 çuval kaçak midye ele geçirildi - KOCAELİ

- Kaçak midye taşıyan tekneye motoru durdurun ikazı yapılması - Kaçakçıların tekneyi batırıp kaçmaları Kocaeli 'de 250 çuval kaçak midye ele geçirildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde, bir kamyonda 250 çuval kaçak midye ele geçirilirken, 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilçede kaçak midye çıkarıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Dilovası Emniyet Müdürlüğünün karadan, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin de denizden yaptığı çalışmada kıyıya yanaştıkları tekneyi batırıp kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı.Operasyonda kamyona yüklenmiş 250 çuval kaçak midye ele geçirildi.Kaçak midye çıkardığı belirlenen 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Para Cezası Kaçak Akalan Su Ürünleri Harekete Geç 

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