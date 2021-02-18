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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
25 yaşındaki kadın satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalandı

25 yaşındaki kadın satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalandı

Yakalanan kadının polis aracından inmesi

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-Sağlık kontrolü için hastaneye girişi
-Hastaneden çıkıp polis aracına binmesi
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen hapların fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 25 yaşındaki bir kadın satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalandı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle 25 yaşındaki H.Ç.S.'yi takibe aldı. H.Ç.S.'nin ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi 74 adet extacy uyuşturucu hap ve bin 806 adet sentetik ecza ele geçirdi. -Gözaltına alınan genç kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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