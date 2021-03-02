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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- 25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

- 25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

-Polis ekiplerinin incelemelerinden görüntüleri

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Evden görüntüler
--Detay
-Görüntü, tünelde "Silahlı yaralama" kodu ile geçiliyor.

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 katlı evde silahla vurulmuş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Hikmetiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı evden gelen silah sesi sonrasında vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, 25 yaşındaki S.K. isimli genci silahla vurulmuş halde bulundu. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen S.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-
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