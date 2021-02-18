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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şahsın emniyetten çıkarılması

( VAN ) VAN

Akalan Hapis Cezası 4 Yıl Hapis Hırsız 


- Van’da 12 farklı dosyadan aranması olmak üzere toplam 24 yıl 2 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, özel olarak kurulan ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde; ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘mala zarar verme’ ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından 12 farklı dosyadan aranması olmak üzere toplam 24 yıl 2 ay 23 gün hapis cezası bulunan N.İ. isimli şahıs, yapılan uzun ve titiz çalışmalar sonucunda ilimiz sınırları içinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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